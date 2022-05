एलन मस्क ने डेमोक्रेट को बताई नफरत वाली पार्टी, कहा- मैं अब रिपब्लिकन को वोट दूंगा

International

oi-Love Gaur

वाशिंगटन, 19 मई: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पार्टी डेमोक्रेट को लेकर चल रही नाराजगी जगजाहिर हो गई है। एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में साफ कहा है कि अब वो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब वो डेमोक्रेट का समर्थन नहीं कर सकते।

डेमोक्रेट को बताई 'नफरत की पार्टी'

अपने लेटेस्ट ट्वीट में मस्क ने डेमोक्रेट को 'नफरत की पार्टी' के रूप में लेबल करते हुए कहा कि वह अब रिपब्लिकन को वोट देंगे। मस्क ने ट्विटर करते हुए कहा, "अतीत में मैंने डेमोक्रेट को वोट दिया, क्योंकि वे (ज्यादातर) दयालु पार्टी थी। लेकिन वे विभाजन और नफरत की पार्टी बन गई है, इसलिए मैं अब उनका समर्थन नहीं कर सकता और रिपब्लिकन को वोट दूंगा।"

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿