oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 24 जून: सोशल मीडिया में सबसे अधिक पॉपुलर ट्टीटर को खरीद कर लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले एलन मस्‍क को एक और कामयाबी मिली है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्‍क की पर्सनल लाइफ में नया धक्‍का लगा है।

English summary

Elon Musk's transgender daughter gets permission to change name from court, does not want to have any relation with father