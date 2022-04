इंसानों को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश, Elon Musk की कंपनी ने एलियंस के नाम भेजा DNA

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 30: दुनिया के सबसे अमीर और क्रिएटिव कारोबारी, जो बार बार इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसाने और मानवता की रक्षा की बात करते हैं, उन्होंने इंसानों का डीएनए एलियंस को भेजा है, ताकि एलियंस इंसानों के डीएनए का क्लोन बना सके और मानव जाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके।

English summary

If humans become extinct in the future, then aliens can resettle them on earth... Elon Musk's company sent the DNA of humans to the aliens...