Twitter से 'खजाना' लेकर निकलेंगे पराग अग्रवाल, जानिए Elon Musk क्यों करते हैं इतनी नफरत?

oi-Abhijat Shekhar

Elon Musk Vs parag agrawal: इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर खरबपति कारोबारी एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर का अधिग्रहण कर ही लिया है और अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है, कि वही ट्विटर के मालिक हैं। लेकिन, ट्विटर डील फाइनल करने के बाद एलन मस्क ने वही किया, जिसका अनुमान हमेशा से लगाया गया था, कि वो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को सबसे पहले नौकरी से बाहर निकालेंगे और एलन मस्क ने यही किया भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक तरफ एलन मस्क ने डील फाइनल किया, तो दूसरी तरह पराग अग्रवाल को ठीक उसी वक्त ट्विटर के हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में आईये जानते हैं, कि आखिर एलन मस्क पराग अग्रवाल से इतनी नफरत क्यों करते हैं और ट्विटर से बाहर निकाले जाने के बाद पराग अग्रवाल के हाथ 'खजाना' कैसे लगा है?

Twitter खरीदने के बाद फुल फॉर्म में Elon Musk, पराग अग्रवाल को हेडक्वार्टर से बाहर किया, जानें क्या कहा

English summary

Why does Elon Musk hate Parag Agarwal so much? Know how many billion rupees Parag will get after being removed from Twitter?