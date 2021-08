सोने से भी महंगे हैं इस अद्भुत पक्षी के पंख, हासिल करने के लिए जान पर खेल जाते हैं लोग, बदल जाती है किस्मत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 03: हमारी धरती पर हजारों-लाखों ऐसे जीव मौजूद हैं, जिन्हें कुदरत ने अलग अलग तोहफों से बख्शा है और उनमें ऐसी ऐसी खासियत होती है, जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका पंख हासिल करने के लिए लोग जान की बाजी तक लगा देते हैं, क्योंकि इस पक्षी के पंख की कीमत सोने से भी ज्यादा है।

English summary

People put their lives on the line for the feather of the duck bird found in Iceland. Because, the price of this duck's feather is more than gold.