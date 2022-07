Eid Al Adha 2022: बकरीद पर दुनियाभर के नेताओं ने दी बधाई, बाइडेन बोले- ईद मुबारक!

International

oi-Sanjay Kumar Jha

वाशिंगटन, 10 जुलाईः आज दुनियाभर में बकरीद का त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर दुनिया भर से नेता लोगों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बकरीद की शुभकामाएं दी हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में समुदाय, उत्सव, करुणा और सेवा से भरे सुखद अवकाश की कामना करते हुए ट्विटर पर "ईद मुबारक और हज मबरूर" लिखा। उन्होंने मुस्लिमों को हज यात्रा की शुभकामनाएं भी दी हैं।

व्हाइट हाउस द्वारा साझा किए गए बयान में बाइडेन ने कहा कि ईद की परंपराएं और हज की रस्में जो इब्राहिम और उनके बेटे की ईश्वर के प्रति समर्पण की याद दिलाती हैं, मुसलमानों के लिए अपने विश्वास को नवीनीकृत करने का एक अवसर है, और दुनिया को अपनी जड़ों की याद दिलाती है। बाइडेन ने आगे कहा कि भगवान की सेवा, भाग्यशाली लोगों के साथ बलिदान साझा करने का कार्य आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

To all those across the United States and around the world celebrating Eid al-Adha, Jill and I wish you and your loved ones a joyous holiday filled with community, celebration, compassion, and service.

Eid Mubarak and Hajj Mabroor! pic.twitter.com/dKWkWFAD9n