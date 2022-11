मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा की कब्र से उठेगा पर्दा? 4800 फीट लंबी 2000 साल पुरानी सुरंग मिली

International

oi-Love Gaur

2000 year old tunnel found in Egypt: दुनिया का एक मिस्र ऐसा देश है, जिसकी धरती प्राचीन रहस्यों और इतिहास से भरी पड़ी है। मिस्र अपने अंदर हजारों-सैकड़ों साल पुरानी इतिहास को पाले हुए हैं। ऐसे में अब मिस्र में प्राचीन मंदिर के नीचे 2000 साल पुरानी सुरंग मिली है, जिसकी तस्वीरें जारी की गई है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने इससी जुड़ा बयान भी जारी किया है। इसी के साथ इस सुरंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि मिस्र के अंतिम फिरौन क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटनी की कब्र से जुड़े राज से पर्दा उठने वाला है।

The Dominican Egyptian archaeological mission of the University of San Domingo discovered a tunnel carved in the rock, bout 13 meters below the surface of the earth. This discovery was made during the excavation work of in the area of the Temple of Taposiris Magna, Alexandria. pic.twitter.com/GTuW2p6IXm