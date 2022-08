इंग्लैंड में सूखे की घोषणा, 87 साल बाद भीषण अकाल जैसे हालात, लंदन में पानी के लिए हाहाकार

International

लंदन, 12 अगस्त: इंग्लैंड में आज आधिकारिक तौर पर सूखे की घोषणा कर दी गई है। वहां 87 साल बाद हालात इतने बेकाबू हो गए हैं। फसलें सूख गई हैं। लंदन जैसे शहर में पानी केलिए हाहाकार मच रहा है। लोगों से पानी संभल कर खर्च करने को कहा गया है। पानी की एजेंसियों से तत्काल लीकेज बंद करने को कहा जा रहा है। किसान परेशान हैं। उन्हें सर्दियों के लिए बचाकर रखे चारे का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है। देश पहले से ही ऊर्जा संकट की वजह से पैदा हुई महंगाई की मार झेल रहा है। उसपर से भयानक गर्मी की वजह से पड़े सूखे ने बेचैनी बढ़ा दी है।

