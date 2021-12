भारत के 'अग्निबाण' से दहशत में चीन पाकिस्तान, आखिर मोदी सरकार इतने हथियार क्यों जुटा रही है?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 18: देश की तरफ नापाक इरादे से देखने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने शनिवार को अपने अग्निबाण यानि अग्नि प्राइम मिसाइल का कामयाब परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानि डीआरडी को बधाई दी है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, कि आखिर भारत दुश्मन को दहलाने वाले हथियारों का परीक्षण करने के साथ साथ भारी संख्या में विध्वंसक हथियार विदेशों से क्यों खरीद रही है।

English summary

DRDO has successfully test-fired the Agni Prime missile, which has been specially designed for China. At the same time, questions are being raised that, why is the Indian Army buying so many weapons?