ड्रैगन हड़प रहा है जमीन, दोस्ती के नाम पर दगाबाजी! नेपाल में चीन के खिलाफ हल्ला बोल

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काठमांडू, 20 जुलाई: चीन की जमीन हड़पने की नीति के खिलाफ अब नेपाल की जनता लामबंद होनी शुरू हो गई है। यहां एक सिविल ग्रुप ने नेपाल की मौजूदा सरकार से मांग की है कि चीन ने जितनी भी नेपाली जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उसे वापस लिया जाए। हालांकि, संगठन को नेपाल की मौजूदा सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब वह चीन के खिलाफ थोड़ा सख्त रुख अपनाने की मांग करने लगा है। संगठन ने अपनी सरकार को जानकारी दी है कि ड्रैगन लगातार उसकी जमीन निगलने की कोशिश में जुटा हुआ है और अंतराराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन, अब उसपर लगाम लगाने का समय आ चुका है।

English summary

Nepali People are now getting active against the encroachment on Nepal's land by China, strict and decisive action has been demanded from the government against the dragon