ट्वीटर से अपमान का बदला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप! बड़े ऐलान के साथ कहा- हर खेल बदलने वाला है

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया की दुनिया हमेशा के लिए बदल देने का बड़ा दावा किया है। ट्वीटर से बैन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत जल्द बड़ा धमाका करने वाला हैं।

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz