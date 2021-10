डेनमार्क की पीएम की ऐतिहासिक भारत यात्रा समाप्त, जानिए क्या हुए समझौते और कितने करीब आए दोनों देश

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 12: डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन की 9 से 11 अक्टूबर 2021 तक भारत की राजकीय यात्रा खत्म हो गई है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत की यात्रा करने वाली पहली नेता डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरे के दौरान दोनों देश काफी करीब आए हैं और दोनों ही देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें कृषि सेक्टर और छात्रों के लिए रिसर्च काफी महत्वपूर्ण हैं।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया दुनिया के लिए प्रेरणा, दोनों देशों के बीच चार समझौते

English summary

The three-day visit of the Prime Minister of Denmark to India has come to an end. Know what agreements have been reached between the two countries during this visit.