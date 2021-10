डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया दुनिया के लिए प्रेरणा, दोनों देशों के बीच चार समझौते

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 09: डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन तीन दिनों की भारत दौरे पर नई दिल्ली में हैं, जहां दौरे के पहले दिन आज उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हुई है। चूंकी भारत और डेनमार्क के बीच के संबंध हमेशा से खास रहे हैं, लिहाजा डेनमार्क की प्रधानमंत्री की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और डेनमार्क के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। नई दिल्ली में स्थिति हैदराबाद हाउस में डेनमार्क की प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है।

भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने यात्रा को बताया मील का पत्थर, राष्ट्रपति भवन में स्वागत

English summary

Four important agreements have been signed in the bilateral meeting between the Prime Ministers of India and Denmark. At the same time, the PM of Denmark has described Indian PM Modi as an inspiration for the world.