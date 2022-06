दिल्ली में SCO की बैठक में शामिल हुए चीन, पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल

International

नई दिल्ली, 17 जूनः भारत की राजधानी नई दिल्ली में एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत द्वारा आयोजित समूह की तीनदिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन था। इस अवसर पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने 2023 में चीन को उसकी आयोजन की भूमिका के लिए समर्थन दिया। एससीओ राज्यों के सीमा प्रबंधन बलों के प्रमुखों की 8 वीं बैठक में बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष संयुक्त सीमा अभियान 'मैत्री सीमा 2022' की तैयारी और संचालन की योजना की समीक्षा और अनुमोदन किया गया।

चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत द्वारा आयोजित समूह की एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है। नयी दिल्ली में यह तीन दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हुई और इसमें अफगानिस्तान की स्थिति सहित अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यों पर व्यापक विचार-विमर्श होने की संभावना है।

Delhi | The plan for preparation and conduct of joint border operation 'Friendship Border 2022' this year was reviewed and approved: BSF DG Pankaj Kumar Singh on 8th meeting of the Heads of border management forces of SCO states pic.twitter.com/TeFwmgoIhR