श्रीलंका में डेल्टा वेरिएंट का नया उपवंश मिला, जानिए भारत की क्यों और कब तक बढ़ सकती है टेंशन?

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, नवंबर 20: इस साल अप्रैल और मई महीने में कोरोना वायरस ने भारत को किस हद तक परेशान किया था, उसे लोग जीवनभर नहीं भूल पाएंगे। अस्पतालों के बाहर बेबस और ऑक्सीजन के लिए परेशान चेहरों को ये देश कभी भूल नहीं पाएगा और भारत में उस तबाही के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था और श्रीलंका में डेल्टा वेरिएंट का भी एक उप-वंश मिला है, जिसने लोगों के हाथ-पांव फुला दिए हैं।

English summary

A new sub-lineage of the Delta variant has been found in Sri Lanka, which has added to India's tension. Know how dangerous the new variant of corona virus can be?