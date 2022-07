समुद्र की गहराई में मौजूद है 'मौत का तालाब', डुबकी लगाते ही खत्म हो जाती है जिंदगी!

International

oi-Artesh Kumar

मियामी, 22 जुलाई : लाल सागर के नीचे मौत का तलाब मिलने से दुनिया में सनसनी फैल गई है। लोगों में डर बैठ गया है। कहते हैं यहां जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता। वैज्ञानिक कहते हैं कि, यहां लोग मर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं, लाल सागर की। वैज्ञानिकों ने इसकी गहराईयों में एक जानलेवा तालाब की खोज की है। अगर कोई लाल सागर की गहराई में जाता और इस जानलेवा तालाब में फंस जाए तो उसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि, समुद्र की गहराई में स्थित इस नदी को 'मौत का तालाब' कहते हैं।



English summary

Scientists have discovered a 10-feet long brine pool at the bottom of Red Sea that is lethal to most sea creatures and humans.Rare brine pools in the Red Sea are extremely salty. They cannot sustain marine life forms because they are devoid of any oxygen whatsoever.