पृथ्वी पर गर्मी की वजह से आने वाला है जानलेवा संकट, भारत का ये महानगर दूसरे नंबर पर- शोध

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

न्यूयॉर्क, 6 अक्टूबर: इस साल अमेरिका और कनाडा के बड़े इलाके हीट डोम की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत झेल चुके हैं। अत्यधिक गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत में कई जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हुई है। बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी ज्यादा देखी गई हैं। लेकिन, अमेरिका में हुआ एक नया शोध पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में भयावह संकट की ओर इशारा कर रहा है। खासकर भारत के इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जाहिर की गई है। यह संकट है जलवायु परिवर्तन के चलते देश में उसी तरह की हीट डोम की स्थिति बनने की, जिसके कारण अमेरिका और कनाडा में त्राहिमाम मच चुका है। कहा गया है कि दुनिया की जितनी बड़ी आबादी यह त्रासदी झेलने वाली है, उसके आधे से अधिक भारत में होंगे।

English summary

Heat Dome:there is going to be a deadly crisis on a large population of the world, in which more than half of the people live in India-research