Video: एक हाथ में बच्ची, एक हाथ में बियर। बच्ची को हवा में उछालकर की गेंद लपकने की कोशिश, फिर जो हुआ वह....

oi-Sagar Bhardwaj

वाशिंगटन, 7 जुलाई। बेसबॉल के एक मैच में एक दर्शक का शानदार करतब दिखाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दर्शक के एक हाथ में बियर की केन है और दूसरे हाथ में उसकी छोटी सी बच्ची है। यानी उसके दोनों हाथ घिरे हुए हैं। दोनों हाथ घिरे होने के बावजूद भी वह कुछ ऐसा कर देता है जिससे वहां बैठे तमाम दर्शक हैरान रह जाते हैं।

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6