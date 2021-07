कहीं गाय, कहीं गांजा, कहीं बीयर तो कहीं चरस, वैक्सीन लगवाने के लिए इन जगहों पर दिलचस्प ऑफर

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 30: भारत में भले ही कोरोना वायरस का रफ्तार थोड़ा धीमा पड़ गया है लेकिन अमेरिका, इजरायल समेत तमाम खाड़ी देशों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक स्तर कहर मचाना शुरू कर चुका है। लिहाजा अमेरिका समेत तमाम देशों में जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की भरमार है, जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे लोग वैक्सीन लगवा लें, लिहाजा अलग अलग देशों में उन्हें अलग अलग ऑफर दिया जा रहा है। किसी देश में वैक्सीन लेने वालों को गाय दी जा रही है तो कहीं उन्हें गांजा। (सभी तस्वीर फाइल)

