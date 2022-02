अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरणों में फैला कोरोना वायरस, खतरनाक वेरिएंट फैलने का खतरा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, फरवरी 08: कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है और इस महामारी से निकले अलग अलग वेरिएंट्स लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। कोरोना वायरस के अभी तक कई वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं, जिनसे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से दुनिया में अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरणों में कोरोना महामारी फैल गई है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इस बात को लेकर है, कि सफेद हिरणों में फैले कोरोना वायरस से एक नया वेरिएंट बाहर आ सकता है, जो लोगों के लिए नये तरह का मुसीबत बन सकता है। (सभी तस्वीर-फाइल)

मिस्र में खुदाई के दौरान मिले 18 हजार दुर्लभ नोट्स, टाइम कैप्सूल से खुलेगा प्राचीन सभ्यता को लेकर अनगिनत राज

English summary

In America, there has been a sensation due to the spread of corona virus in white-tailed deer. Scientists have feared the spread of dangerous variants.