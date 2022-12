'वुहान लैब से ही निकला था कोरोना, मानव-निर्मित वायरस है', वहां काम कर चुके वैज्ञानिक ने खोली चीन की पोल

चीन के वुहान लैब में काम कर चुके एक वैज्ञानिक एंड्रयू हफ ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि कोविड-19 एक मानव-निर्मित वायरस है, जो चीन के लैब से निकला था। उनके मुताबिक चीन को पहले दिन से सब पता था।

The Covid-19 virus originated from the Wuhan Institute of Virology in China. Andrew Huff, a scientist in America, has written in his new book that it is a man-made virus