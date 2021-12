अमेरिका-ब्रिटेन में कोरोना बरपा रहा कम, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की भारी किल्लत, सेना को किया तैनात

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 12: अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है और अमेरिका के अस्पतालों की स्थिति ये है, कि वेंटिलेटर्स की कमी से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि, कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका में हालात बिगड़े हैं। (तस्वीर फाइल)

English summary

In America, the situation is getting out of control due to Corona and there is a huge shortage of ventilators in hospitals. At the same time, the situation in Europe and the UK is also deteriorating.