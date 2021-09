अबू धाबी में अयोध्या जितना ही भव्य मंदिर बनाने का दावा, कम से कम 1000 साल होगी उम्र, देखिए वीडियो

International

अबू धाबी, सितंबर 27: आपको पता होगा कि संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है ये मंदिर इतना ज्यादा मजबूत होगा, कि उसकी उम्र कम से कम एक हजार साल से ज्यादा होगी। सैकड़ों इंजीनियरों की टीम इस भव्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगी हुई है और अब एक वीडियो जारी कर इस मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में जानकारियां दी गई हैं।

English summary

Such a Hindu temple is being built in Abu Dhabi, whose age will be at least one thousand years.