चीन की सेना का पालतू है कर्नल पर हमला करने वाला मणिपुर का आतंकी संगठन पीएलए, जानिए मंसूबे

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 14: भारत के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान और चीन सिर्फ सीमा रेखा की तरफ से ही घात नहीं लगाए बैठा है, बल्कि इन दोनों देशों ने भारत के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई छेड़ रखी है। मणिपुर में शनिवार को आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस घटना में कर्नल की पत्नी और बेटे की मौत हो गई। घटना की जिम्मेदारी मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट एमएनपीएफ ली है और और एक नोट भी जारी किया है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, इस आतंकी संगठन को चीन की सेना पीएलए ने पाल पोषकर बड़ा किया है। आईये जानते हैं क्या है इस संगठन के मंसूबे?

भारत की इज्जत हजम नहीं कर पा रहे तुर्की के राष्ट्रपति, मोदी को मिले 'स्पेशल ट्रीटमेंट' पर भड़के

English summary

The Chinese PLA has trained PLA-Manipur, which is suspected of attacking soldiers this week. In 2009, a rebel confessed to having been training on the Chinese PLA.