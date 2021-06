महामारी घोषित होने से पहले ही चीन की सेना के वैज्ञानिक ने रजिस्टर्ड करवाया था कोरोना वैक्सीन- बड़ा खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 07: कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के महामारी घोषित होने से पहले ही चीन की सेना ने कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवा लिया था। खुलासा ये भी हुआ है कि चीन की सेना वुहान लैब में 'वैट वुमन' के साथ काम कर रही थी। ये खुलासा तब हुआ है, जब पता चला है कि चीन के एक वैज्ञानिक, जिनका अमेरिका से करार है, उन्होंने कोरोना वैक्सीन पेटेंट करवाने के लिए आवेदन दिया था। ये आवेदन चीन के वैज्ञानिक ने तब दिया था, जब कोरोना वायरस दुनिया में फैलना ही शुरू हुआ था और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित नहीं किया था।

English summary

Even before the corona virus infection was declared an epidemic, the Chinese military had started the paperwork to get the vaccine patented. The Australian newspaper has made a big disclosure.