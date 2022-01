अंतरिक्ष में अमेरिका का 'अहंकार' करेगा खत्म! इस साल चीन लगा देगा स्पेस मिशनों की झड़ी, टेंशन में NASA

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जनवरी 07: भविष्य में दुनिया का शहंशाह वही होगा, जिसका अंतरिक्ष में दबदबा हो और चीन इस बात को काफी अच्छे से समझता है, लिहाजा चीन काफी तेजी से अपने स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने की दिशा में इस साल एक दो नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा मिशन को अंजाम देगा।

English summary

China will complete the construction of the space station this year and carry out more than 40 manned and unmanned missions in space.