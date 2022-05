1.40 लाख सैनिक, 953 लड़ाकू जहाज... ताइवान को निगलने को तैयार ड्रैगन, चीन का ऑडियो लीक

International

बीजिंग/ताइवे, मई 23: चीन पूरी ताकत के साथ ताइवान पर हमले का प्लान बना रहा है और शीर्ष चीनी अधिकारियों के ताइवान पर हमले की प्लानिंग का एक ऑडियो लीक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक बड़े नेता ने इस ऑडियो को लीक कर दिया है, जिसमें ताइवान पर कब्जा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता और चीन की सेना पीएलए के शीर्ष अधिकारी प्लान बना रहे हैं।

China is planning to invade Taiwan with 1.40 lakh soldiers and 953 combat ships. This has been revealed from the leaked audio clip of the Communist Party.