चीन से जंग में अब बुरी तरह हारेगा अमेरिका, विध्वंसक हथियारों की होड़ में छूटा पीछे, 'शहंशाह' बना ड्रैगन

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 30: हथियारों की रेस में कुछ साल पहले तक अमेरिका काफी आगे था और चीन को धौंस देता रहता था। लेकिन, अब वक्त बदल गया है और अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि, अमेरिका की जनता को चिंतिंत होना चाहिए, क्योंकि चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण कर लिए हैं, जबकि अमेरिका इस रेस में काफी पीछे छूट चुका है। विश्व में हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका के मुकाबले चीन इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा, ये बात अमेरिका के नीति निर्धारकों ने सपने में भी नहीं सोचा था।

चीन के ब्लैक मार्केट में मुसलमानों के लीवर और गुर्दों की बिक्री, करोड़ों डॉलर का कारोबार, डर से सब चुप

English summary

America's number two military official said that, so far China has tested hundreds of hypersonic missiles, while America has not even crossed the double figure.