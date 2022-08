दुश्मन देश ने पहली बार हाइपरसोनिक बुलेट का किया टेस्ट, जानिए जिंदा सूअर के शरीर पर क्या हुआ असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 26: भारत का दुश्मन चीन लगातार हथियारों की दुनिया में घातक और विध्वंसक हथियारों का निर्माण कर रहा है और अब चीन अपने हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम को छोटे हथियारों के स्तर तक लाने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। पिछले साल चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिससे अंतरिक्ष से किसी देश पर हमला किया जा सकता है और अब चीन ने हाइपरसोनिक बुलेट का लाइव टार्गेट हिट टेस्ट किया है और माना जा रहा है, कि चीन का हाइपरसोनिक बुलेट हथियारों की दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा।

English summary

For the first time, China has tested a hypersonic bullet on a live target, know what was the effect on the body of a pig after being hit by the bullet?