धोती पहनकर श्रीलंका के तमिल मंदिर में चीनी राजदूत की पूजा-अर्चना, ये शी जिनपिंग की कौन सी चाल है?

oi-Abhijat Shekhar

जाफना, दिसंबर 18: वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में धर्म को अफीम बताया गया है और चीन में धर्म को मानने का मतलब वामपंथियों के सीधे निशाने पर आना होता है, लेकिन श्रीलंका में चीन के राजदूत हिंदू बन गये और सफेद धोती पहनकर मंदिर में पूजा करने पहुंच गये। चीनी राजदूत ने धोती पहना है और मंदिर में बकायदा हिंदू रीति-रिवाज के साथ पूजा की है, ये निश्चित तौर पर चीन का 'धर्म परिवर्तन' नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स इसके पीछे शी जिनपिंग की बहुत बड़ी चाल की बात कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, जाफना प्रांत में स्थानीय तमिलों से रिश्ते को लेकर जहां भारत आराम की मुद्रा में है, वहीं चीन काफी तेजी से काम कर रहा है।

English summary

Why did the Chinese ambassador to Sri Lanka come to worship in Jaffna's Tamil temple wearing a dhoti, after all, what is Xi Jinping doing against India in Jaffna province?