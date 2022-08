चीन और रूस की इस NATO सदस्य देश से है 'दुश्मनी',अब 'ड्रैगन' ने उनके मंत्री पर लगाया बड़ा प्रतिबंध

International

Artesh Kumar

बीजिंग, 13 अगस्त : भारत समेत दुनिया चीन की चाल को समझ चुका है। बीजिंग समय देखकर अपना रंग बदलता रहता है। अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान दौरे को लेकर चीन अमेरिका से खासा नाराज चल रहा है। जब नैन्सी चीन का दौरे पर थी तो रूस ने इसका कड़ा विरोध किया था। वहीं, चीन ने भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस का कभी भी विरोध नहीं किया। वह धीरे-धीरे रूस के करीब जा रहा है। इससे भारत को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से रूस भारत का पुराना मित्र रहा है। अब खबर है, कि 13 अगस्त से चीन और रूस नया मिलिट्री गेम शुरू करने वाले हैं। वहीं, एक और बड़ी खबर यह है कि, रूस का कट्टर विरोधी नाटो सदस्य देश लिथुआनिया पर ड्रैगन देश ने शिकंजा कस दिया है।

English summary

China on Friday sanctioned Lithuanian deputy minister for transport and communication Agne Vaiciukeviciute over a her visit to Taiwan, the latest development in the ongoing diplomatic spat between Beijing and the Baltic state over its support for Taipei.