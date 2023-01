चीन की शी जिनपिंग ने लगा दी लंका! 40 साल में सबसे घटिया आर्थिक विकास, 2023 में क्या होगा ? जानिए

चीन की अर्थव्यवस्था का विकास दर पिछले 40 साल में सबसे कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2022 की अंतिम तिमाही तो बहुत बुरे दौर से गुजरी है। 2023 के लिए भी विश्व बैंक कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहा है।

चीन ने कोरोना वायरस महामारी के शुरुआती दिनों से ही दुनिया को इस बीमारी और वायरस के बारे में गफलत में रखा है। आज जब वहां खुद वहीं की सरकारी मीडिया के हवाले एक ही महीने में 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से होने की बात सामने आ रही है, तो भी विश्व के लिए उसपर यकीन कर लेना मुश्किल है। क्योंकि, चीन से निकले जानलेवा वायरस की वजह से दुनिया ने कोरोना में ना सिर्फ लाखों इंसानों को गंवाया है, बल्कि अर्थव्यवस्था इस कदर दबाव में रही है कि उबर पाना मुश्किल लगता रहा है। लेकिन, अब चीन खुद ही आर्थिक मोर्चे पर दबाव में है। पहले जीरो-कोविड पॉलिसी और फिर अचानक पूरी छूट ने इस क्षेत्र में उसे कम से कम चार दशक पीछे छोड़ दिया लगता है।

