बर्बादी के कगार पर पहुंच रही चीन की अर्थव्यवस्था, डूब रहे हैं सरकारी बैंक, तबाह हुआ रियल एस्टेट सेक्टर

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, सितंबर 10: चीन गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। देश का विकास रुक गया है, युवा बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, रियल एस्टेस सेक्टर औंधे मुंह गिर चुका है और कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला के गंभीर सिरदर्द से जूझ रही हैं। और इन सबसे भी बड़ी बात ये, कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुके चीन के हाथ से अब ये सम्मान भी छिन चुका है। यानि, करीब करी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया, कि चीन गंभीर संकट से जूझ रहा है और क्या चीन अपनी लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा?

भारत के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी, पाकिस्तान को विशालकाय हथियार पैकेज देगा अमेरिका

English summary

China's economy is rapidly moving towards ruin and many banks are sinking, so the real estate sector is in a state of devastation.