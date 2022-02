चांद पर गिरने वाला है चीनी रॉकेट का मलबा, इस वजह से ISRO और NASA की ओर देख रही है दुनिया

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वॉशिंगटन, 14 फरवरी: अगले महीने चांद की सतह से एक पुराने रॉकेट का मलबा टकराने वाला है। इसकी वजह से चंद्रमा की सतह पर विशाल गड्ढा बन सकता है। पहले जिस रॉकेट की पहचान की गई थी, वह स्पेसएक्स का फाल्कन-9 रॉकेट बताया गया था। लेकिन, अब वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि दरअसल यह चाइनीज रॉकेट का ही मलबा है, जो 4 मार्च को चंद्रमा की सतह से टकराने जा रहा है। वर्षों से उस मलबे को लेकर वैज्ञानिक असमंजस में थे। शायद चीन को इसका अंदाजा रहा भी हो, लेकिन ये बात अब जाकर दुनिया के सामने आई है।

English summary

The debris of the rocket that will fell on the lunar surface on March 4 is from China's Chang'e 5-T1 mission, due to which a crater will be formed there, which information may be found from ISRO and NASA's moon mission