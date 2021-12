प्रचंड सर्दी में लद्दाख से 'भागे' चीनी सैनिक, रोबोट के हाथ में मशीनगन देकर सीमा पर भेज रहा ड्रैगन

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, दिसंबर 29: इस प्रचंड सर्दी के मौसम में चीन सैनिक तिब्बत और लद्दाख में भारतीय सीमा के पास तैनाती नहीं कर पा रहे हैं और इस मौसम में उनके लिए सीमा पर खड़ा रहना काफी मुश्किल भरी चुनौती साबित हो रही है और ज्यादातर सैनिकों के सीमा पर रहने से इनकार करने के बाद अब चीन ने भारतीय सीमा के पास रोबोट की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसा दावा किया गया है कि, चीन ने भारतीय सीमा के पास जिन रोबोट्स की तैनाती कर रहा है, वो ही मशीनगन चलाएंगे।

खरबों के खजाने की खोज, चांद-मंगल पर कदम, 2022 के वो अंतरिक्ष मिशन, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे

English summary

Chinese soldiers are unable to live near the Indian border in the severe winter, so now China has started replacing its soldiers with robots.