भारत की भरपूर मदद के बाद भी श्रीलंका में जीते शी जिनपिंग! जासूसी जहाज पहुंचा, जानें चीन ने क्या कहा?

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/कोलंबो, अगस्त 17: चीन ने मंगलवार को कहा कि, उसके हाई-टेक रिसर्च पोत की गतिविधियों से किसी भी देश की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी और इसे किसी भी "तीसरे पक्ष" द्वारा "बाधित" नहीं किया जाना चाहिए। चीन की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है, जब उसका हाई-टेक जहाज, जिसे जासूसी जहाज कहा जा रहा है, वो श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर भारत की तमाम आपत्तियों के बाद भी पहुंच चुका है। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को चीन ने ही बनवाया है और चीन ने बंदरगाह को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया।

English summary

Despite all the opposition from India, China's spy research ship has reached the Hambantota port of Sri Lanka. Know what China said?