कोरोना की नई लहर की आशंका, चीन में हाहाकार, वैक्सीनेशन के लिए छटपटा रहा है ड्रैगन

चीन में कोरोना की नई लहर की आशंका से हाहाकार मच गया है। फीवर क्लिनिक के बाहर लोग रात में कतारों में नजर आ रहे हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर फोकस किया है। अमेरिका ने भी मदद की पेशकश की है।

चीन दावा तो करता रहा है कि वह अपनी अधिकतर आबादी को वैक्सीन लगा चुका है। लेकिन, जैसे ही वहां संक्रमण को लेकर खतरनाक रिपोर्ट आ रही हैं, चीन में वैक्सीनेशन अभियान पर जोर दिया जाने लगा है। कुछ ही दिनों के अंतर में वहां वैक्सीनेशन की संख्या कई गुना बढ़ गई है। आलम ये है कि संयुक्त राष्ट्र भी उसे कम वैक्सीनेशन को लेकर आगाह कर रहा है और अमेरिका भी हर संभव मदद की पेशकश कर रहा है। लेकिन, चीन एक तरफ तो कह रहा है कि उसके पास हर तरह की लहर का सामना करने की क्षमता है, वहीं दवा की किल्लत से उबरने के लिए दवा कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कह रहा है। इस बीच कुछ वीडियो भी आए हैं, जिससे अंदाजा लग रहा है कि वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

China:The pace of vaccination has been increased amidst the apprehension of a new wave of coronavirus. Pharmaceutical companies have been asked to increase the production of Covid medicines