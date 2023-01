चंद्रमा पर भी कब्जा कर सकता है चीन, SCS को देख लो! NASA चीफ ने अमेरिका को दी ये चेतावनी

चीन की विस्तारवादी नीति की धमक चांद तक पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में चीन पूरे चंद्रमा को अपना क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह चेतावनी नासा चीफ ने अमेरिका को दी है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन की विस्तारवादी नीति का खौफ ऐसा है कि अब उसकी बुरी नजर से चांद भी नहीं बच पा रहा है। खुद नासा के चीफ को यह आशंका है कि अगर चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने आर्टेमिस मिशन से पहले चंद्रमा पर कदम रख दिया तो हो सकता है कि अमेरिका को वहां घुसने पर भी पाबंदी लगा दे। उन्होंने अपनी आशंकाएं यूं ही नहीं जताई हैं। उनके पास चीन के मंसूबों से सतर्क रहने के पर्याप्त कारण हैं। उन्होंने दक्षिण चीन सागर (SCS) का उदाहरण दिया है कि कैसे अकेला चीन पूरी दुनिया को वहां पर आंख दिखाकर पूरे इलाके पर कब्जा करता जा रहा है।

English summary

It will not be surprising if China captures the Moon as well. This apprehension has been expressed by NASA Chief Bill Nelson. They cited his actions in the South China Sea for this