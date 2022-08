चीन का यह पावरफुल टेलीस्कोप 'सूर्य' से लेगा टक्कर, पूरे ब्रह्मांड पर होगी 'ड्रैगन' की नजर, NASA परेशान

International

बीजिंग, 22 अगस्त : चीन अंतरिक्ष विज्ञान और अन्य तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे निकलता जा रहा है। उसकी इस गति से अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी घबरा जाता है। खबर है कि, चीन दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप (दूरबीन) का निर्माण कर रहा है। यह विशाल टेलीस्कोप सूर्य का करीब से अध्य्यन करेगा। चीन का इस विशाल टेलीस्कोप को बनाने का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन की समझ में सुधार करना है। जानकार बताते हैं कि, सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन से पृथ्वी और अंतरिक्ष में इसका गहरा असर हो सकता है।

China is building the world's largest array of telescopes dedicated to studying the sun with the aim to improve the understanding of coronal mass ejections which can cause chaos on and above Earth.