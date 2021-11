संयुक्त अरब अमीरात में सीक्रेट सैन्य बंदरगाह बना रहा था चीन, भड़के अमेरिका ने UAE को दी चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 21: संयुक्त अरब अमीरात में चीन सीक्रेट बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार को इस मामले के परिचित लोगों के हवाले से लिखा है कि, चीन ने संयुक्त अरब अमीरात में एक गुप्त बंदरगाह परियोजना पर निर्माण रोक दिया है, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि यह एक सैन्य निर्माण है।

Video: क्या सच में मुस्लिमों को कैंपों में रखता है चीन? सिटिजन जर्नलिस्ट ने सीक्रेट कैमरे से दिखाया सच

English summary

The US has issued a warning regarding the Chinese port in the United Arab Emirates, after which construction work has been stopped.