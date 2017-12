सिर्फ 7 मिनट में चीन ने ढूंढ निकाला बीबीसी का रिपोर्टर, इतनी तेज हैं ड्रैगन की 'आंखें'

कई लोगों को नहीं पसंद सरकार की निगरानी

चीन इसकी मदद से अपराधों को होने से पहले ही रोक देना चाहता है। हालांकि देश में हर कोई इन कैमरों से खुश नहीं है। काफी लोगों का ये मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी में खलल पड़ता है। एक शख्स ने बीबीसी संवादाता को कहा, 'हर वक्त ऐसा लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है। कोई काम करने में अजीब लगता है।' देखिये वीडियो। (साभार : बीबीसी वर्ल्ड)

How long can a BBC reporter stay hidden from CCTV cameras in China? @TheJohnSudworth has been given rare access to put the world's largest surveillance system to the test pic.twitter.com/vLGQYN7ZB9