चीन में कोरोना का BF.7 वेरिएंट मचा रहा है तबाही, जानें यह क्या है और इससे बचना मुश्किल क्यों है ?

चीन में कोविड का BF.7 वेरिएंट फैल रहा है। यह ओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट है। वहां की आबादी में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते संकट गहरा चुका है। इसे एक बहुत ही संक्रामक वेरिएंट भी पाया गया है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन में जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वहां किसी के भी इसकी चपेट में आने से बचना मुश्किल हो चुका है। वहां जो कोविड वेरिएंट का इंफेक्शन फैला है, वह ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब-वेरिएंट है। गौरतलब है कि मौजूदा साल की शुरुआत में भारत में भी ओमिक्रॉन ने बहुत बड़ी जनसंख्या को संक्रमित किया था। वैक्सीन की दो-दो डोज लगवा चुके लोग भी इंफेक्टेड हुए थे। लेकिन, चीन की बड़ी आबादी उम्रदराज है। इसलिए उसपर संकट बड़ा है। यही नहीं वहां ओमिक्रॉन के जिस सब-वेरिएंट BF.7 की लहर चल रही है और बहुत ही ज्यादा संक्रामक भी है।

China में तबाही मचा रहा Omicron BF.7, जानिए इस वेरिएंट के घातक लक्षण | वनइंडिया हिंदी *International

English summary

In China, the sub-variant BF.7 of the Omicron variant of Covid-19 is wreaking havoc. Its condition is such that it seems difficult for anyone to escape there