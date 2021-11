गांव के बाद अरूणाचल प्रदेश में चीन ने बनाया बड़ा इन्क्लेव, भारत सरकार की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल

International

नई दिल्ली, नवंबर 19: इसी महीने पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि, चीन ने भारत में घुसकर अरूणाचल प्रदेश में 100 घरों वाले एक गांव का निर्माण कर लिया है और अब चीन भारत के क्षेत्र को विवादित बनाने और अरूणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा दिखाने में कामयाब होने लगा है। वहीं एक और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि, चीन ने अरूणाचल प्रदेश में घुसकर एक और इन्क्लेव का निर्माण किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि, भारतीय क्षेत्र में घुसकर चीन ने निर्माण कार्य किया है, जिसके बाद भारत सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

After creating the village, China has built an enclave in Arunachal Pradesh, which is being detected by satellite images. But, the Indian government is still silent.