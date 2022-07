सुनहरे आसमान में चिड़िया पर बैठकर उड़ रहा था बच्चा... प्रकृति के इस अजूबे को देखकर दुनिया हैरान

International

रियाद, 9 जुलाई : कुदरत भी सुनहरे आसमान के कैनवास पर कूची (ब्रश) से कुछ उकेरा होगा। जनाब, हमने भी देखकर कुछ तो सोचा ही होगा। आज हम बात करेंगे कुदरत के एक अद्भुत करिश्मा के बारे में। जी, सऊदी अरब के आसमान में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। रियाद के रहने वाले अब्दुल करीम अल मजीद ने एक वीडियो में आसमान में बादलों की अनोखी वीडियो रिकॉर्ड की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि, बादल का आकार ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा सुनहरे बादल में पक्षी पर बैठा उड़ रहा हो। वाकई में, यह कुदरत का अदभुत नजारा है। अब्दुल करीम बताते हैं कि, जब वे छुट्टियां मनाने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने यह अदभुत नजारा देखा। अब ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

A unique sight has been seen in the sky of Saudi Arabia. Abdul Karim Al Majid, a resident of Riyadh, recorded the unique shape of clouds in the sky in a video. The shape of the cloud looked as if a child was flying on a bird. Last Friday, when he was on his way for a holiday in Thadik, he saw this sight on his way. Now this video is becoming fiercely viral on social media.