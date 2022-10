शाही परिवार की बहू केट मिडलटन 'टॉप फीमेल रोल मॉडल' चुनी गईं, पिछड़ गई प्रिंस हैरी की पत्नी

International

oi-Artesh Kumar

प्रिंस विलियम की पत्नी प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन (Kate Middleton The Princess of Wales) को ब्रिटेन में साल का टॉप फीमेल रोल मॉडल के तौर पर चुना गया है। देश में गर्ल्स लाउड अभियान के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन को देश की सबसे प्रेरणादायक महिला के तौर पर चुना गया। जानकारी के मुताबिक इस रेस में वेल्स की राजकुमारी क्वीन कंसोर्ट कैमिला और प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन मार्कल (Meghan, Duchess of Sussex ) सहित अन्य शाही परिवार के सदस्यों से जीत कर टॉप पर पहुंची और खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं, प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन मार्कल (Prince Harry wife Meghan Markle) दूसरे नंबर पर भी नजर नहीं आईं।

English summary

Catherine- Princess of Wales- has been voted as the ‘top female role model’ in the UK in a national poll for the Girls Out Loud campaign, a report said. Prince William’s wife Kate Middleton was voted the most inspirational woman of the year as she garnered 35% of the votes. The Princess of Wales was up against other members of the royal family, including Queen Consort Camilla and her sister-in-law Prince Harry’s wife Meghan Markle.