कनाडा-अमेरिका और रूस में सूरज का प्रचंड कहर, सैकड़ों मरे, बर्बाद हुआ एक शहर, 121 डिग्री पहुंचा पारा

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 04: कनाडा में एक शहर है, जिसका नाम है लिटन। इस छोटे से शहर ने गर्मी को लेकर कनाडा में पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कनाडा में पिछले 10 दिनों में ऐसी लू चल रही है, जिसकी चपेट में आकर अभी तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं, खतरनाक गर्मी की वजह से करीब 150 से ज्यादा जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें से कई जंगल अब भी जल रहे हैं। कनाडा के लिए गर्मी इतना विनाशकारी इसलिए साबित हो रहा है, क्योंकि गर्मी के महीनों में कनाडा का तापमान ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था, वो भी कभी कभी। लेकिन, इस बार कनाडा में पारा 50 डिग्री को छू चुका है और ऊपर से लू को भी कनाडा के लोगों ने पहली बार महसूस किया है, जिससे सैकड़ों लोग अपनी जान महज एक हफ्ते में गंवा चुके हैं।

अमेरिका-कनाडा पर सूरज का कहर, जल रहे हैं अमेरिकी शहर, खतरनाक लू से लगा लॉकडाउन!

English summary

Hundreds of people have lost their lives due to unprecedented heat in the US and Canada, and scientists have said that nature has now started teaching humans a lesson.