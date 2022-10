California: भारतीय मूल के परिवार का ट्रक चलाता था संदिग्ध हत्यारा, विवाद के एक साल बाद की हत्या

International

कैलिफोर्निया (California) में एक बच्चे सहित भारतीय मूल के परिवार के चार सदस्यों के अपहरण और हत्या के संदिग्ध को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति का नाम जीसस मैनुअल सालगाडो (Jesus Manuel Salgado) है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए जाने से कुछ समय पहले संदिग्ध ने आत्महत्या का प्रयास किया था। फिलहाल एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस बीच मेरेड काउंटी शेरिफ वर्न वार्नके ने कहा है कि भारतीय मूल के परिवार की हत्या करने वाले आरोपी का मृतक के साथ पुराना विवाद (old dispute) था।

पीड़ित परिवार की कंपनी में ड्राइवर था संदिग्ध

जानकारी के मुताबिक सालगाडो एक पूर्व कर्मचारी था जो कि पीड़ितों की कंपनी के लिए गाड़ी चलाने का काम करता था। वार्नके ने बताया कि मारे गए परिवार के रिश्तेदारों ने जांचकर्ताओं को बताया है कि सालगाडो पीड़ित परिवार के साथ काम करता था और उनकी कंपनी का ट्रक चलाता था। करीब एक साल पहले किसी काम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद सालगाडो ने गुस्से में परिवार को मैसेज या ईमेल भेजे थे। वार्नके ने इस घटना में सालगाडो के अकेले होने से इंकार किया और कहा कि उन्हें लगता है कि इस घटना में सालगाडो की कोई मदद कर रहा था। वार्नके ने कहा, "मेरा मानना है कि उसके साथ कोई और था और कम से कम उसे कुछ चीजें करने में मदद कर रहा था।"

बुधवार को मिला था शव

बता दें कि 48 साल के संदिग्ध सालगाडो पर 8 महीने की आरोही ढेरी, उसके माता-पिता जसलीन कौर और जसदीप सिंह और आरोही के चाचा अमनदीप सिंह के अपहरण और हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को मेरेड काउंटी जेल में रखा गया है। सोमवार को लापता हुए पीड़ितों की तलाश करने के बाद, अधिकारियों ने बुधवार को एक खेत क्षेत्र में उनके शव बरामद किए। इस संबंध में पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि परिवार के चार सदस्यों के शव, जो मूल रूप से भारत में पंजाब के रहने वाले हैं, मर्सिड काउंटी के एक दूरदराज के बाग में एक खेत में एक-दूसरे के पास पड़े मिले।

