बढ़ती ऊर्जा कीमतों की वजह से ब्रिटिश पब बंद होने की कगार पर, सरकार के लिए बड़ी चुनौती

लंदन, 30 अगस्त : ब्रिटेन में घोर ऊर्जा संकट के बीच वहां के बड़े और छोटे पब बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। देश की छह सबसे बड़ी पब और शराब बनाने वाली फर्मों का कहना है कि, इस साल ऊर्जा की महंगाई ने उनकी कमर को तोड़कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस साल बिजली के बिलों में तीन गुना से अधिक की बढोतरी देखी गई है। वहीं, जेडब्ल्यू लीज पब समूह के प्रबंध निदेशक विलियम लीज जोन्स ने कहा कि, पब संचालकोम का मानना है कि, वे ऊर्जा लागत में 300 फीसदी से अधिक की वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। (British pubs could be forced to close because of massive increases in energy prices)

English summary

British pubs could be forced to close because of massive increases in energy prices, leading industry figures said on Tuesday, urging the government to step in. Six of the country’s biggest pub and brewing firms said some pubs had seen a more than three-fold hike in bills this year, as part of a wider cost of living crisis.