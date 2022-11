कंजरवेटिव पार्टी पार्टी में टेंशन! पीएम ऋषि सुनक के मंत्री पर लगा धमकाने का आरोप, विपक्ष ने घेरा

International

oi-Artesh Kumar

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) इन दिनों काफी परेशान हैं। अभी उन्हें पीएम बने ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है कि, उनके एक मंत्री गैविन विलियम्सन (Sir Gavin Williamson) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर सहयोगियों को धमकाने का आरोप लगा है। वहीं सुनक ने कहा है कि , उन्होंने विलियन्सन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे समझ सकते हैं कि गैविन ने ऐसा फैसला क्यों लिया है।

English summary

British Prime Minister Rishi Sunak is facing pressure from the Opposition on Wednesday as one of his close allies and embattled ministers resigned from the Cabinet pending an investigation into allegations of bullying against him.