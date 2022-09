आर्थिक संकट में ब्रिटेन! पीएम ट्रस ने किया आर्थिक योजना का बचाव, बोलीं, तत्काल कदम उठाने होंगे

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 29 सितंबर : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस (British Prime Minister Liz Truss) ने गुरुवार को अपनी कर कटौती की योजना के कारण वित्तीय बाजारों में लगभग एक सप्ताह की अराजकता के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की खातिर वह 'मुश्किल फैसले' लेने के लिए तैयार थीं। बता दें कि,ब्रिटेन की नयी सरकार द्वारा करों में कटौती और खर्च को बढ़ावा देने की योजना सामने आने के बाद सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड में तेज गिरावट हुई थी।

English summary

British Prime Minister Liz Truss broke her silence Thursday following nearly a week of chaos in financial markets triggered by her plans for tax cuts, saying she was willing to take “controversial” decisions to reignite growth.